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    Доба у зоні ООС: обстріл мирних жителів Золотого-4, загибель двох військових у хутора Вільний

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    Доба у зоні ООС: обстріл мирних жителів Золотого-4, загибель двох військових у хутора Вільний

    За мужність та героїзм солдати Дмитро Стрєкнєв та Іван Лисиця будуть нагороджені (посмертно)

    У суботу, 6 квітня, вдень зафіксовано чергове свідоме порушення російсько-терористичними військами норм міжнародного гуманітарного права – обстріл мирного населення вздовж лінії розмежування. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    «О 12:00 окупанти випустили декілька мін калібру 120 мм по н.п. Золоте-4. Внаслідок цього ганебного обстрілу, російсько-терористичні війська  пошкодили житловий будинок по вул. Перша Вільна. На щастя, за наявною інформацією, постраждалих серед цивільних осіб немає», - йдеться у повідомленні.

    За даними штабу, близько опівночі, з метою виявлення системи вогню наших позицій у районі хутора Вільний ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    «Гранатометник солдат Дмитро Стрєкнєв та номер кулеметного розрахунку солдат Іван Лисиця спільно з товаришами вогнем у відповідь примусили ворога припинити обстріл. Поряд з цим, внаслідок щільного вогню окупантів обидва військовослужбовці отримали кульові поранення, які виявилися фатальними. За мужність та героїзм солдати Дмитро Стрєкнєв та Іван Лисиця будуть нагороджені (посмертно)», - йдеться у повідомленні штабу.  

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Жоден обстріл противника не залишився безкарним. За даними нашої розвідки, трьох окупантів ліквідовано, ще одного – поранено.

    З метою підвищення ефективності артилерійського та мінометного вогню противник двічі намагався застосовувати безпілотні авіаційні комплекси. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил спроби російсько-окупаційних військ провести повітряну розвідку позицій наших військ за допомогою безпілотних літальних апаратів було припинено.

    Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил.

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