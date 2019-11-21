У Житомирі поліція затримала росіянина, причетного до терористичної організації «Ісламська держава»
Чоловік перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства
Поліція затримала у Житомирі росіянина, причетного до терористичної організації «Ісламська держава» і знаходиться в міжнародному розшуку за вбивство. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції.
«21 листопада на одній з вулиць обласного центру оперативники Управління карного розшуку і бійці КОРДа Житомирської області затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував в міжнародному розшуку за скоєння вбивства», - сказано в ньому.
За наявною інформацією, затриманий є членом терористичної радикальної організації «Ісламська держава» і навіть керівником однієї з її груп.
Зазначається, що чоловік народився на Луганщині, тривалий час жив в Росії.
На території України переховувався, щоб уникнути відповідальності за скоєння вбивства.
Як повідомлялось, 15 листопада Служба безпеки України затримала одного з лідерів міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» на прізвисько Аль Бара Шишані у Києві.