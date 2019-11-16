Турецькі силовики затримали 25 родичів вбитого ватажка ІДІЛ аль-Багдаді



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Затримання пройшли в Киршехірі, Орду, Самсуні і Шанлиурфі

Генпрокуратура Туреччини звинувачує родичів Абу Бакра аль-Багдаді у терористичній діяльності

Сили безпеки Туреччини затримали як мінімум 25 родичів ліквідованого лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Відзначається, що всіх заарештовано на території Туреччини. Затримання пройшли в Киршехірі, Орду, Самсуні і Шанлиурфі.

Генпрокуратура країни звинувачує їх у терористичній діяльності.

Раніше стало відомо, що у місті Азаз у Сирії турецькі підрозділи схопили 65-річну Расмію Авад, яка є сестрою вбитого ватажка «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника.