СБУ заявила про затримання одного з ключових лідерів «ІДІЛ»



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Із 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані обіймав посаду аміра джамаату «Ахадун Ахат» у провінції Латакія в Сирії

Улітку 2018 року терорист незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт

У результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє пресслужба СБУ у «Фейсбук».

За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані обіймав посаду аміра джамаату «Ахадун Ахат» у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки.

У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у «ІДІЛ» ‒ заступника військового аміра, відомого як «Абу Умар аш-Шишані».

У 2016 році, після ліквідації останнього, «Аль Бара Шишані» виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.

Улітку 2018 року терорист незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни.

За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків «ІДІЛ», так званих «Амніятів».

Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав.

Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером «Ісламської держави».

Наразі терорист знаходиться під екстрадиційним арештом. Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.

СБ України системно та ефективно взаємодіє з партнерськими спеціальними та правоохоронними органами для своєчасного виявлення та нейтралізації терористичних загроз.