В Афганістані здалися майже 250 терористів «Ісламської держави»



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Терористи здали 67 одиниць зброї

Майже 250 прибічників терористичної організації «Ісламська держава» здалися правоохоронцям на сході Афганістану.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Згідно з повідомленням, за останні три дні загалом 241 учасник та прибічник ІДІЛ, зокрема, 71 чоловік, 63 жінки та 107 дітей, здалися афганським правоохоронцям в районах Ачин та Мохман-Дара провінції Нангархар.

Крім того, колишні бойовики передали правоохоронцям 67 одиниць зброї. Чиновники наголошують, що це найбільша в регіоні група, яка здавалася за останні два роки.

В ІДІЛ поки не коментують дану інформацію.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня американська авіація в декілька заходів завдала ракетних ударів по дому поруч з селом Бариша в провінції Ідліб недалеко від кордону Сирії і Туреччини. Всього операція тривала близько 4 годин. За даними агентства, на місці зруйнованої будівлі виявлені тіла семи осіб – трьох чоловіків, трьох жінок і дитини, серед яких був ватажок терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді.

Як повідомлялося, у результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації «Ісламська держава».