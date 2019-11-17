  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Афганістані здалися майже 250 терористів «Ісламської держави»

    • Розсилка
    В Афганістані здалися майже 250 терористів «Ісламської держави»

    Терористи здали 67 одиниць зброї

    Майже 250 прибічників терористичної організації «Ісламська держава» здалися правоохоронцям на сході Афганістану.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    Згідно з повідомленням, за останні три дні загалом 241 учасник та прибічник ІДІЛ, зокрема, 71 чоловік, 63 жінки та 107 дітей, здалися афганським правоохоронцям в районах Ачин та Мохман-Дара провінції Нангархар.

    Крім того, колишні бойовики передали правоохоронцям 67 одиниць зброї. Чиновники наголошують, що це найбільша в регіоні група, яка здавалася за останні два роки.

    В ІДІЛ поки не коментують дану інформацію.

    Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня американська авіація в декілька заходів завдала ракетних ударів по дому поруч з селом Бариша в провінції Ідліб недалеко від кордону Сирії і Туреччини. Всього операція тривала близько 4 годин. За даними агентства, на місці зруйнованої будівлі виявлені тіла семи осіб – трьох чоловіків, трьох жінок і дитини, серед яких був ватажок терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді.

    Як повідомлялося, у результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації «Ісламська держава».

    ІДІЛ США Афганістан Ісламська держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ