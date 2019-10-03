У Житомирі стартував Другий форум регіонів України та Білорусі



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Під час засідання білорусько-української Консультативної ради ділового співробітництва пройдуть переговори між представниками українських та білоруських компаній

Завтра в будівлі Житомирського облмуздрамтеатру пройде пленарне засідання форуму за участі Зеленського та Лукашенка

У Житомирі 3 жовтня розпочався Другий форум регіонів України та Республіки Білорусь, на якому чекають президентів Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка.

Захід відкрився у Житомирському національному агроекологічному університеті еко-форумом.

Протягом дня науковці обговорять, як застосовувати космічні системи дистанційного зондування Землі для вирішення екологічних проблем. Мова піде також про продовольчу безпеку, екологічну освіту дітей, тощо.

Під час засідання білорусько-української Консультативної ради ділового співробітництва пройдуть переговори між представниками українських та білоруських компаній. Також відбудеться засідання українсько-білоруської Робочої групи з питань взаємного товарообігу в частині використання ветеринарно-санітарних заходів. На цій зустрічі говоритимуть про збільшення присутності на ринках України і Білорусі сільськогосподарської продукції.

Серед іншого, на форумі намітять перспективи розвитку річкового судноплавства на річках Дніпро та Прип’ять.

Зараз в рамках форуму діє ярмарок продукції та виробів декоративно-прикладного мистецтва. Участь у ньому беруть понад 60 виробників та майстрів з обох країн. На пішохідній вулиці Михайлівській представлена харчова, текстильна, декоративна, промислова продукція.

Для проведення форуму у Житомирі перекрили центр міста, а на Соборному майдані триває виставка великогабаритної техніки.

На одній з будівель на вулиці Київській розмістили величезний білий банер з прапорами України й Білорусі, також стягами прикрасили будівлю Житомирського облмуздрамтеатру, де завтра має пройти пленарне засідання форуму за участі Зеленського та Лукашенка.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі. Пресслужба глави української держави повідомила, що під час перемовин буде обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці. Також у рамках форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі.

Джерело: УНІАН