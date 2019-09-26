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    Лукашенко готовий помилувати українця Шаройка, якого засудили за шпигунство

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    <span>Павло Шаройко засуджений у Білорусі до 8 років позбавлення волі&nbsp;</span> - Лукашенко готовий помилувати українця Шаройка, якого засудили за шпигунство
    Павло Шаройко засуджений у Білорусі до 8 років позбавлення волі 

    За словами Лукашенка, щодо питання помилування Шаройка в обмін на помилування білоруса Юрія Політики «були домовленості з колишнім президентом України Петром Порошенком»

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий найближчим часом на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

    Про це він заявив 26 вересня на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає Белта.

    За словами Лукашенка, щодо цього питання були домовленості з колишнім президентом України Петром Порошенком, «однак українська сторона не виконала домовленості».

    «Ми ж його (Шаройка. – Ред.) не просто схопили ні з того ні з сього. Мені принесли всі матеріали. Ми ж не били його, не ламали - розуміли, що це буде міжнародний скандал. І взагалі не прийнято вибивати з людини свідчення», - сказав Лукашенко.

    Він заявив, що стосовно Шаройко білоруська сторона представила факти.

    Щодо білоруса Юрія Політики, якого в Україні підозрюють у шпигунстві, Лукашенко сказав: «Ви нам покажіть, що він вчинив протиправні дії і шпигував на території України».

    «Про обмін мова не йде. Я відразу ж помилую цю людину (Шаройка. – Ред.). Все. Домовилися. Ми передали справу до суду, засудили його. Я готовий його помилувати. Порошенко пообіцяв - нічого не зробив. Навіть в суд не направив матеріали (щодо Політики. - Ред.), тому що їх немає», - заявив президент Білорусі.

    Як відомо, у листопаді 2017 року у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка. Шаройко був засуджений до 8 років позбавлення волі в Білорусі за звинуваченням у шпигунстві. 

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