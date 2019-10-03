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    Лукашенко і Зеленський прибудуть на форум у Житомир: подробиці

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    Зустріч Лукашенка і Зеленського відбудеться 4 жовтня - Лукашенко і Зеленський прибудуть на форум у Житомир: подробиці
    Зустріч Лукашенка і Зеленського відбудеться 4 жовтня

    Планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі

    Президент Володимир Зеленський 4 жовтня разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі, що відбудеться у Житомирі.

    Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

    «Під час запланованих перемовин буде обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що у рамках форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Лукашенко візьмуть участь у роботі Другого форуму регіонів України та Білорусі.

    У середині липня стало відомо, що Лукашенко прийняв запрошення президента України взяти участь у цьому форумі.

    Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі у жовтні 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.

    До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка і обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політики.

    Білорусь економіка Олександр Лукашенко політика Житомир Володимир Зеленський президент
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