Диктатор на побігеньках: чому Лукашенко пропонує Україні здатися?
На даний момент на наших очах розгортається новий етап спецоперації Росії, кінцевою метою якої є «впіхіваніе» окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу нашої держави на своїх умовах
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Конечной целью Кремля все также является создание на территории Украины фактически неконтролируемого «анклава», что приведет к приостановке евроатлантической интеграции нашей страны и, в то же время, позволит России поднять вопрос о снятии с нее санкций, чего на Западе ждут многие.
Именно это и является основной причиной, почему вокруг Украины «водят хороводы» на предмет: подпишите, и все будет хорошо. Интересно, все будет точно так же хорошо, как с выполнением Будапештского меморандума или как-то по-особенному лучше?
С учетом того, что попытка навязать российский сценарий таких планов «в лоб» не удалась, поскольку Украина, по крайней мере, пока отказалась письменно утвердить кремлевский вариант «формулы Штанмайера», то в новой атаке на нашу страну по принуждению к кремлевским «хотелкам» задействованы уже другие из, скажем так, легкодоступных персоналий и методов.
После избрания В.Зеленского первым «бурную деятельность» в самой Украине развил В.Медведчук который усиленно создавал себе имидж «миротворца». Не срослось, как с имиджем, так и с парламентскими выборами. Практически в то же самое время главарям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Д.Пушилину и Л.Пасечнику пришлось активизироваться в призывах к Президенту Украины предоставить Донбассу «особый статус».
Продолжением данной «гибридной войны» как раз и стала попытка юридически оформить «возвращение» ОРДЛО в состав Украины с помощью кремлевского варианта «формулы Штанмайера» в Минске, и, после отклонения нашей страной данного вида капитуляции, в Кремле, похоже, решили «зайти с другой стороны».
Так, Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал «рассказывать сказки» о том, что на встрече внешнеполитических советников в Париже 11 сентября была достаточно предметная дискуссия о том, как именно должна Контактная группа одобрить эту формулу и РФ крайне удивлена, что Украина ее не подписала. Более того, он указал, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» также должны подписать «формулу Штайнмайера».
Здесь сразу два важных посыла: во-первых – традиционное: Украина во всем виновата, а во-вторых – очередная попытка любыми путями добиться прямых переговоров нашей страны с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛРН», что является прямым путем к признанию «гражданской войны» в ней. РФ автоматически становится непричастной к «украинским событиям», что приведет к целому комплексу решенных для Кремля вопросов - начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины и заканчивая переформатированием самой украинской власти.
Кроме Лаврова в давление на Украину на первый взгляд несколько неожиданно включился и А.Лукашенко, которого еще совсем недавно величали «последним диктатором Европы». Сразу после встречи в Минске с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым он начал покорно озвучивать кремлевские методички.
Например, на встрече с украинскими журналистами в Минске Александр Григорьевич, касаясь ситуации в Украине заявил: «Я бы пошел на всё. Проведение выборов? Пошел бы на проведение выборов. Я бы всё делал, чтобы только выйти на ту границу и взять под контроль. Да, там надо дать гарантии тем людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью, чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем, если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию. Если мирное урегулирование и дальше будет оставаться на уровне «желания», то никакого прогресса достичь не удастся».
Кроме того, он добавил: «Я хочу, чтобы вы поняли мою позицию: надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину. Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Надо отбросить все амбиции, объединиться, чтобы в головах это созрело».
Переводя с «русского на русский» это звучит приблизительно таким образом: сдавайтесь на любых условиях, возвращайтесь в «русский мир» и война сразу же прекратится. И еще президент Беларуси обозначил отношение, не только свое, а и всех, кто «давит» на нашу страну, в вопросе возврата Крыма Украине: «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда».
Судя по всему, Патрушев, готовя «вариант Б» также «прожал» ситуацию с «белорусскими миротворцами» в ОРДЛО поскольку Лукашенко заявил о готовности их введения на Донбасс для контроля участка украинско-российской границы при условии, что на это будет согласие всех сторон. Тем более, что Россия уже не против. Здесь присутствует одна серьезная ошибка: своими словами он фактически признал российскую агрессию в отношении Украины.
Так почему же Лукашенко решил «сыграть в игры» Кремля? Россия очень давит на Беларусь в вопросе создания Союзного государства «в интересах российского и белорусского народов», что стало для Кремля очень актуальным с учетом ожидаемого «транзита власти» начало которого прогнозируется на 2020-2021 годы.
Беларусь, несмотря на статус практически официального «перепаковщика санкционки» для РФ также находится далеко не в самом лучшем экономическом состоянии, при этом как «дамоклов меч» висит запрет продаж чего-либо на российском рынке, а энергетические войны «братских народов» часто более жесткие, чем у заклятых врагов.
В общем, плотно сидит Александр Григорьевич на «Кремлевском крючке» и это без учета «патриотов», казаков и прочей нечисти, которой достаточно развелось в Беларуси. А ведь им при поддержке части пророссийских «силовиков» повлиять на стабильность режима довольно просто. Нет, даже госпереворот не нужен, просто механизмов возвращения в семью «заблудшего Бацьки» если что – достаточно. Вот и приходится Лукашенко играть на поле «и нашим и вашим» хоть и заведомо проигрышный вариант, но позволяющий «тянуть время». А это для него именно и есть сейчас самое важное.
Главное в этом всем «водевиле» - озвучивание Лукашенко с подачи Патрушева «плана Б» - введения на Донбасс белорусских миротворцев. Только почему-то, кажется, что предложение сильно напоминает историю П.Гриба, приехавшего в Беларусь на свидание с девушкой и которого потом лишь почти через два года обменяли у России. В таком свете в «независимости» белорусских миротворцев как-то сомневаешься, как говорят в банках – «у вас кредитная история плохая».
В общем, напрашивается вывод, что по состоянию на сегодня, Россия не готова к какому-либо конструктивному диалогу с Украиной по поводу прекращения войны и настаивает на полной и безоговорочной капитуляции нашей страны. Сама же переговорная ситуация «вернулась» к 2015 году, иными словами многое, если не все необходимо начинать с нуля, причем сдается, что «просто перестать стрелять» не выйдет – надо учиться говорить нет, если это отвечает нашим национальным интересам.
Джерело: Обозреватель