Диктатор на побігеньках: чому Лукашенко пропонує Україні здатися?

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко

На даний момент на наших очах розгортається новий етап спецоперації Росії, кінцевою метою якої є «впіхіваніе» окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу нашої держави на своїх умовах

Мовою оригіналу

Конечной целью Кремля все также является создание на территории Украины фактически неконтролируемого «анклава», что приведет к приостановке евроатлантической интеграции нашей страны и, в то же время, позволит России поднять вопрос о снятии с нее санкций, чего на Западе ждут многие.

Именно это и является основной причиной, почему вокруг Украины «водят хороводы» на предмет: подпишите, и все будет хорошо. Интересно, все будет точно так же хорошо, как с выполнением Будапештского меморандума или как-то по-особенному лучше?

С учетом того, что попытка навязать российский сценарий таких планов «в лоб» не удалась, поскольку Украина, по крайней мере, пока отказалась письменно утвердить кремлевский вариант «формулы Штанмайера», то в новой атаке на нашу страну по принуждению к кремлевским «хотелкам» задействованы уже другие из, скажем так, легкодоступных персоналий и методов.

После избрания В.Зеленского первым «бурную деятельность» в самой Украине развил В.Медведчук который усиленно создавал себе имидж «миротворца». Не срослось, как с имиджем, так и с парламентскими выборами. Практически в то же самое время главарям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Д.Пушилину и Л.Пасечнику пришлось активизироваться в призывах к Президенту Украины предоставить Донбассу «особый статус».

Продолжением данной «гибридной войны» как раз и стала попытка юридически оформить «возвращение» ОРДЛО в состав Украины с помощью кремлевского варианта «формулы Штанмайера» в Минске, и, после отклонения нашей страной данного вида капитуляции, в Кремле, похоже, решили «зайти с другой стороны».

Так, Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал «рассказывать сказки» о том, что на встрече внешнеполитических советников в Париже 11 сентября была достаточно предметная дискуссия о том, как именно должна Контактная группа одобрить эту формулу и РФ крайне удивлена, что Украина ее не подписала. Более того, он указал, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» также должны подписать «формулу Штайнмайера».

Здесь сразу два важных посыла: во-первых – традиционное: Украина во всем виновата, а во-вторых – очередная попытка любыми путями добиться прямых переговоров нашей страны с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛРН», что является прямым путем к признанию «гражданской войны» в ней. РФ автоматически становится непричастной к «украинским событиям», что приведет к целому комплексу решенных для Кремля вопросов - начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины и заканчивая переформатированием самой украинской власти.

Кроме Лаврова в давление на Украину на первый взгляд несколько неожиданно включился и А.Лукашенко, которого еще совсем недавно величали «последним диктатором Европы». Сразу после встречи в Минске с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым он начал покорно озвучивать кремлевские методички.

Например, на встрече с украинскими журналистами в Минске Александр Григорьевич, касаясь ситуации в Украине заявил: «Я бы пошел на всё. Проведение выборов? Пошел бы на проведение выборов. Я бы всё делал, чтобы только выйти на ту границу и взять под контроль. Да, там надо дать гарантии тем людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью, чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем, если кто-то боится, он свободно мог бы уехать в Россию. Если мирное урегулирование и дальше будет оставаться на уровне «желания», то никакого прогресса достичь не удастся».

Кроме того, он добавил: «Я хочу, чтобы вы поняли мою позицию: надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину. Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру. Надо отбросить все амбиции, объединиться, чтобы в головах это созрело».

Переводя с «русского на русский» это звучит приблизительно таким образом: сдавайтесь на любых условиях, возвращайтесь в «русский мир» и война сразу же прекратится. И еще президент Беларуси обозначил отношение, не только свое, а и всех, кто «давит» на нашу страну, в вопросе возврата Крыма Украине: «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда».

Судя по всему, Патрушев, готовя «вариант Б» также «прожал» ситуацию с «белорусскими миротворцами» в ОРДЛО поскольку Лукашенко заявил о готовности их введения на Донбасс для контроля участка украинско-российской границы при условии, что на это будет согласие всех сторон. Тем более, что Россия уже не против. Здесь присутствует одна серьезная ошибка: своими словами он фактически признал российскую агрессию в отношении Украины.

Так почему же Лукашенко решил «сыграть в игры» Кремля? Россия очень давит на Беларусь в вопросе создания Союзного государства «в интересах российского и белорусского народов», что стало для Кремля очень актуальным с учетом ожидаемого «транзита власти» начало которого прогнозируется на 2020-2021 годы.

Беларусь, несмотря на статус практически официального «перепаковщика санкционки» для РФ также находится далеко не в самом лучшем экономическом состоянии, при этом как «дамоклов меч» висит запрет продаж чего-либо на российском рынке, а энергетические войны «братских народов» часто более жесткие, чем у заклятых врагов.

В общем, плотно сидит Александр Григорьевич на «Кремлевском крючке» и это без учета «патриотов», казаков и прочей нечисти, которой достаточно развелось в Беларуси. А ведь им при поддержке части пророссийских «силовиков» повлиять на стабильность режима довольно просто. Нет, даже госпереворот не нужен, просто механизмов возвращения в семью «заблудшего Бацьки» если что – достаточно. Вот и приходится Лукашенко играть на поле «и нашим и вашим» хоть и заведомо проигрышный вариант, но позволяющий «тянуть время». А это для него именно и есть сейчас самое важное.

Главное в этом всем «водевиле» - озвучивание Лукашенко с подачи Патрушева «плана Б» - введения на Донбасс белорусских миротворцев. Только почему-то, кажется, что предложение сильно напоминает историю П.Гриба, приехавшего в Беларусь на свидание с девушкой и которого потом лишь почти через два года обменяли у России. В таком свете в «независимости» белорусских миротворцев как-то сомневаешься, как говорят в банках – «у вас кредитная история плохая».

В общем, напрашивается вывод, что по состоянию на сегодня, Россия не готова к какому-либо конструктивному диалогу с Украиной по поводу прекращения войны и настаивает на полной и безоговорочной капитуляции нашей страны. Сама же переговорная ситуация «вернулась» к 2015 году, иными словами многое, если не все необходимо начинать с нуля, причем сдается, что «просто перестать стрелять» не выйдет – надо учиться говорить нет, если это отвечает нашим национальным интересам.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»