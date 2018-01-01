  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У зоні АТО бойовики активізувалися на Приазов'ї

    Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші
    Перша доба нового року не принесла миру на Донбас. Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля
    • Сьогодні, 06:22
    • Розсилка
    <span>Бойовики гатять по Приазов'ї</span>
    Бойовики гатять по Приазов'ї

    Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші

    Перша доба нового року не принесла миру на Донбас. Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського.

    На донецькому напрямку найбільша ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов’ї. Так, біля Павлополя противник застосував 120-ти і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші опорні пункти неподалік Водяного.

    У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад десять мін калібру 82-мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

    Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші.

    У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

    Як повідомлялося, 31 грудня в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ