У зоні АТО бойовики активізувалися на Приазов'ї
- Сьогодні, 06:22
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Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші
Перша доба нового року не принесла миру на Донбас. Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського.
На донецькому напрямку найбільша ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов’ї. Так, біля Павлополя противник застосував 120-ти і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші опорні пункти неподалік Водяного.
У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад десять мін калібру 82-мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші.
У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.
Як повідомлялося, 31 грудня в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець.