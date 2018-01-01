У зоні АТО бойовики активізувалися на Приазов'ї

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші

Перша доба нового року не принесла миру на Донбас. Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики гатять по Приазов'ї

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші

Перша доба нового року не принесла миру на Донбас. Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського.

На донецькому напрямку найбільша ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов’ї. Так, біля Павлополя противник застосував 120-ти і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші опорні пункти неподалік Водяного.

У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад десять мін калібру 82-мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Як повідомлялося, 31 грудня в зоні проведення АТО зазнав поранення один український військовослужбовець.