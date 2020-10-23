У зоні відчуження вперше випробували робота-собаку



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SpotMini важить 66 фунтів і може працювати на одному заряді до 90 хвилин

Робот Boston Dynamics «Spot» виявляв активність радіонуклідів у зоні відчуження

На території зони відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics «Spot», який зовні нагадує собаку. Про це інформує пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

«Дослідницька група Брістольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ») на території зони відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics», — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що під час робіт використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі (гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральний та нейтронний датчики).

Зокрема, проводились радіометричні та геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс» та на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» і «Буряківка».

«За результатами проведених робіт, на ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «Буряківка» очікується отримання зображень у 3-D форматі і карти розподілу активності радіонуклідів на цій території, а також отримання зображень із ПТЛРВ «Рудий ліс» із ділянками, які мають високі дози забруднення. Виконані роботи дозволять Державному спеціалізованому підприємству «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилося обстеження», — пояснюють в агенстві.

Як повідомлялося, американська компанія Boston Dynamics планувала почати продаж своїх роботів SpotMini, які візуально нагадують собак, в 2019 році.

SpotMini важить 66 фунтів і може працювати на одному заряді до 90 хвилин.