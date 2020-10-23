СБУ заблокувала перед виборами три «ботоферми»



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Фото: СБУ

Слідчі стверджують, що «ботоферми» поширювали фейки перед виборами

Слідчі СБУ разом з фахівцями із кібербезпеки блокували у Миколаєві та Івано-Франківську діяльність трьох «ботоферм», через які поширювався деструктивний контент напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Миколаєві оперативники спецслужби встановили, що з початком передвиборчої кампанії зловмисники почали через дві «ботоферми» активно розміщувати матеріали для дискредитації дій державної та обласної влади. Максимальна активізація поширення деструктивних матеріалів планувалась напередодні та безпосередньо в день проведення місцевих виборів.

Зазначається, що для поширення неправдивої інформації вони використовували низку бот-акаунтів. «Ботоферми» забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів у загальнодоступних та соціально-орієнтованих ресурсах через російську веб-платформу.

За версією слідства, один із зловмисників також адміністрував у соцмережах групи із загальною аудиторією понад 300 тисяч учасників. Там він розміщував матеріали, які, згідно із висновком лінгвістичної експертизи, містили заклики до зміни меж території чи кордонів України.

«У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності фігурантів: комп’ютерну техніку, засоби зв’язку і символіку країни-агресора. Також вилучено обладнання «ботоферм» – 5 сім-банків на 32 порти кожен, майже 4 тисячі сім-карток операторів зв’язку», - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин зафіксованого злочину, а також встановлення можливих зав’язків фігурантів з «кураторами» із спецслужб РФ.

Слідчі органів безпеки готують повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Водночас, в Івано-Франківську місцевий мешканець через «ботоферму» упродовж 3 років надавав замовникам послуги зі створення десятків тисяч фейкових профілів у соцмережах та месенжерах.

За оперативними даними СБУ, напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку, поширення недостовірної та деструктивної інформації.

Під час обшуку за місцем роботи зловмисника вилучено 2 VoIP шлюзи, 7 USB-модемів, понад тисячу сім-карток та комп’ютер, з якого він здійснював керування ботофермою.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, з початку року кіберфахівці блокували діяльність 19 ботоферм загальною потужністю понад 60 тисяч ботів, а також 450 інтернет-агітаторів.

Слідчі СБУ разом з фахівцями із кібербезпеки блокували у Миколаєві та Івано-Франківську діяльність трьох «ботоферм», через які поширювався деструктивний контент напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Миколаєві оперативники спецслужби встановили, що з початком передвиборчої кампанії зловмисники почали через дві «ботоферми» активно розміщувати матеріали для дискредитації дій державної та обласної влади. Максимальна активізація поширення деструктивних матеріалів планувалась напередодні та безпосередньо в день проведення місцевих виборів.