В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів
У вантажі знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута
Фото: ДПСУ
Небезпечний прилад прямував до Риги
Прикордонники у львівському аеропорту виявили забруднений радіацією прилад у вантажі, який прямував до Риги.
Як йдеться у повідомленні ДПСУ, спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар» в пункті пропуску «Львів-авіа».
За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів.
З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.До прибуття спеціалістів ДП «Радон» пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи