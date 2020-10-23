  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів

    • Розсилка
    У вантажі&nbsp;<span>знаходився секстант&nbsp; - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута</span> - В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів
    У вантажі знаходився секстант  - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута
    Фото: ДПСУ

    Небезпечний прилад прямував до Риги

    Прикордонники у львівському аеропорту виявили забруднений радіацією прилад у вантажі, який прямував до Риги.

    Як йдеться у повідомленні ДПСУ, спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар» в пункті пропуску «Львів-авіа».

    За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів
    В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів
    В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів

    З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.

    До прибуття спеціалістів ДП «Радон» пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи
    прикордонники Львів аеропорт радіація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies