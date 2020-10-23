В аеропорту Львова прикордонники виявили прилад, який перевищував норму радіації в десятки разів



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У вантажі знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута Фото: ДПСУ

Небезпечний прилад прямував до Риги

Прикордонники у львівському аеропорту виявили забруднений радіацією прилад у вантажі, який прямував до Риги.

Як йдеться у повідомленні ДПСУ, спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар» в пункті пропуску «Львів-авіа».

За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів.

З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, знаходився секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.

До прибуття спеціалістів ДП «Радон» пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи