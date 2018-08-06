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    У звільненого з російської колонії Костенка зламана рука

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    <span>Олександр Костенко</span> - У звільненого з російської колонії Костенка зламана рука
    Олександр Костенко

    За словами омбудсмена, Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію

    У бранця Кремля Олександра Костенка, який вийшов на свободу з російської колонії та їде до Києва, зламана рука.

    Про це в понеділок, 6 серпня, повідомила у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Тільки-но поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука і він потребує допомоги», - написала Денісова.

    Омбудсмен додала, що Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію.

    Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

    6 серпня Костенко перетнув кордон РФ та України і вже увечері прибуде до Києва.

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