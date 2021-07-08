Убивство президента Гаїті. Є відомості, що причетні іноземці

Можливо, нападникам допомагала людина з оточення президента

Є версія, що у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють іноземців. Нібито четверо громадян Колумбії та троє – Венесуели після нападу втекли до Домініканської Республіки.

Нападники могли бути в змові з начальником поліції, який працює в управлінні безпеки президента. Такі дані Diario Libre.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

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