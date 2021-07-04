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    На Гаїті розбився літак: шестеро осіб загинули

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    На Гаїті розбився літак: шестеро осіб загинули - На Гаїті розбився літак: шестеро осіб загинули
    На Гаїті розбився літак: шестеро осіб загинули

    Аварія сталася у важкодоступному районі, через що рятувальникам і правоохоронцям не одразу вдалося дістатися на місце аварії

    На Гаїті розбився приватний літак, в результаті катастрофи загинуло шестеро людей. Про це повідомляє Francetvinfo з посиланням на дані місцевої влади.

    Аварія сталася на південь від столиці Гаїті Порт-о-Пренс.

    Зазначається, що літак вилетів з аеропорту Порт-о-Пренс і повинен був прибути в Жакмель, що на південному узбережжі Гаїті, приблизно за годину, проте розбився в дорозі.

    На борту було шість осіб, всі загинули. Це підтвердив Гутенберг Дестін, координатор цивільного захисту зовнішнього департаменту Гаїті.

    Рятувальники і правоохоронці «докладали всіх зусиль, щоб дійти до місця катастрофи у важкодоступному місці». Причина аварії не повідомляється.

    Видання зазначає, що через напружену ситуацію в країні, дістатися від Порт-о-Пренса в Жакмель може лише невелике число людей, які можуть дозволити собі чартерний рейс.

    Пересування по єдиній національній дорозі, що з'єднує південну половину Гаїті зі столицею, останнім часом становить небезпеку, оскільки її повністю контролюють банди.

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    Теги: авіакатастрофа літак аварія рятувальники Гаїті
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    На Гаїті розбився літак: шестеро осіб загинули