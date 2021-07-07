На Гаїті застрелили президента. Що відомо

Уночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента

Вогнепальне поранення отримала перша леді країни

Президента Гаїті Жовенеля Мойза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєнного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення. Про це повідомляє місцевий портал Juno7.

Повідомляється, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

Інформацію підтвердив в. о. прем'єр-міністра Клод Жозеф і закликав населення до спокою.

«Ситуація у сфері безпеки в країні знаходиться під контролем Гаїтянської національної поліції та збройних сил Гаїті. Вживаються всі заходи, щоб гарантувати спадкоємність держави і захистити націю», – йдеться в його заяві.

Нагадаємо, три дні тому, 4 липня на Гаїті розбився приватний літак, в результаті катастрофи загинуло шестеро людей.

До відома, президент африканської країни Чад Ідрісс Дебі Ітна загинув від рук повстанців, одразу після свого переобрання на посаду.

Тим часом, 19 квітня помер колишній віце-президент США Уолтер Мондейл, повідомляє газета The New York Times з посиланням на представника сім'ї Кеті Танхейм.

Політик помер у своєму будинку. Йому було 93 роки. Причина смерті не повідомляється.