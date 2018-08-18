Учасниця інтелект-шоу не знала, де знаходиться Велика китайська стіна



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Де знаходиться Великий китайський мур?

На вибір учасниці пропонувались чотири варіанти відповіді: Китай, Індія, Південна Корея та Японія

Учасниця інтелект-шоу «Хто хоче стати мільйонером?», яке виходить на одному з турецьких телеканалів, не змогла зразу відповісти на питання «Де знаходиться Великий китайський мур». Для відповіді їй довелося використати дві підказки.

На вибір учасниці Су Айхан, якій 26 років, пропонувались чотири варіанти відповіді: Китай, Індія, Південна Корея та Японія.

Спочатку учасниця використала підказку «Допомога залу», але вони не виявили одностайності у відповідях. Лише 51% глядачів обрали відповідь «Китай», знайшлося навіть 13% тих, хто вважав, що Великий китайський мур знаходиться в Японії.

Далі Су Айхан використала підказку «Допомога друга», який підказав їй, що Великий китайський мур таки знаходиться в Китаї. Після отримання поради від друга, учасниця більше не сумнівалася і відповіла, що Великий китайський мур знаходиться в Китаї. І це була правильна відповідь.

Це питання четверте питання і воно «коштувало» 3 тисячі лір.

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