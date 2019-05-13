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    Учасницю терористичної організації «ЛНР» засудили до восьми років позбавлення волі

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    Учасницю терористичної організації «ЛНР» засудили до восьми років позбавлення волі

    Перебуваючи у складі так званого «15-го батальйону територіальної оборони народної міліції ЛНР «Брянка – СССР», зловмисниця відповідала за зв'язок, документацію бойовиків та матзабезпечення

    За матеріалами Служби безпеки України заочно засуджено учасницю терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники Управління СБУ у Тернопільській області встановили, що влітку 2015 року мешканка міста Брянка на Луганщині приєдналася до незаконних збройних формувань.

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    Перебуваючи у складі так званого «15-го батальйону територіальної оборони народної міліції ЛНР «Брянка – СССР» зловмисниця відповідала за зв'язок, документацію бойовиків та їх матеріальне забезпечення.

    Тернопільський міськрайонний суд визнав фігуранта справи винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк вісім років.

    Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання зловмисниці та приведення судового рішення до виконання.

    Вирок набув законної сили.

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