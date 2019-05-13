Російські силовики шукають в ОРДЛО незадоволених видачею паспортів РФ, - розвідка



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Місцеві мешканці не задоволені особливостями надання російського громадянства: паспорт громадянина РФ для більшості осіб матиме примітку про «обмежені можливості» і буде дійсний лише на території Ростовської області

Серед місцевих мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях зростає невдоволення особливостями надання російського громадянства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Обурення викликає те, що оформлений паспорт громадянина РФ для більшості осіб матиме примітку про «обмежені можливості» і буде дійсний лише на території Ростовської області», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

В ГУР зазначили, що керівництво т. зв. «республіканських силових структур» розпочало проведення заходів з виявлення осіб, які виказують невдоволення особливостями отримання паспортів РФ для проведення з ними відповідної профілактичної роботи.

«Російські окупаційні адміністрації вживають активних заходів з виконання планів щодо надання російського громадянства населенню тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, підвищується рівень агітації місцевих жителів отримувати російські паспорти, також окупанти спрощують процедури їх оформлення шляхом зменшення кількості довідок необхідних для реєстрації, у т.ч. скасовано обов’язкове нотаріальне засвідчення перекладу українських документів», - зазначає розвідка Міноборони.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду було прийнято рішення підготувати перелік посадових осіб РФ, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції. Кабмін звернувся через МЗС України до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.