Суд у Таганрозі проводить закрите засідання у справі затриманих кримських татар
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Розсилка
Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів
Активісти і родичі затриманих пишуть скарги про недопуск до залу суду
Таганрозький міський суд Ростовської області Росії 13 травня проводить у закритому режимі засідання, де розглядається продовження запобіжного заходу щодо затриманих під час масових обшуків у Криму 27 березня кримськотатарських активістів Сейрана Муртази, Енвера Аметова, Меджита Абдурахманова і Рустема Сейтхалілова.
Родичів та активістів до залу суду не пустили, повідомили Крим.Реалії активісти, які перебувають під судом.
«З боку активістів були подані клопотання про проведення фото- і відеофіксації ще зранку. Однак секретар судді сказала, що засідання в цьому суді будуть закриті всі», – розповів юрист Руслан Абдурашитов.
За його словами, на вулиці перебувають близько 20 осіб, до залу нікого не пускають. Активісти і родичі пишуть скарги про недопуск до залу суду.
Ще чотири засідання мають відбутися 13 травня в Ленінському районному суді Ростова-на-Дону щодо громадського журналіста Ремзі Бекірова, громадського захисника Різи Ізетова, волонтера, активіста, Руслана Сулейманова, волонтера Шабана Умерова.
Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.
27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.
29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків в Криму перебував у розшуку.
Заарештованим Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).
29 березня російський омбудсмен Криму Людмила Лубіна повідомила, що заарештованих у Криму 23 кримськотатарських активістів вивезли до Росії.