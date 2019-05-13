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    Суд у Таганрозі проводить закрите засідання у справі затриманих кримських татар

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    <p>Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів</p> - Суд у Таганрозі проводить закрите засідання у справі затриманих кримських татар

    Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів

    Активісти і родичі затриманих пишуть скарги про недопуск до залу суду

    Таганрозький міський суд Ростовської області Росії 13 травня проводить у закритому режимі засідання, де розглядається продовження запобіжного заходу щодо затриманих під час масових обшуків у Криму 27 березня кримськотатарських активістів Сейрана Муртази, Енвера Аметова, Меджита Абдурахманова і Рустема Сейтхалілова.

    Родичів та активістів до залу суду не пустили, повідомили Крим.Реалії активісти, які перебувають під судом.

    «З боку активістів були подані клопотання про проведення фото- і відеофіксації ще зранку. Однак секретар судді сказала, що засідання в цьому суді будуть закриті всі», – розповів юрист Руслан Абдурашитов.

    За його словами, на вулиці перебувають близько 20 осіб, до залу нікого не пускають. Активісти і родичі пишуть скарги про недопуск до залу суду.

    Ще чотири засідання мають відбутися 13 травня в Ленінському районному суді Ростова-на-Дону щодо громадського журналіста Ремзі Бекірова, громадського захисника Різи Ізетова, волонтера, активіста, Руслана Сулейманова, волонтера Шабана Умерова.

    Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

    27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

    29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків в Криму перебував у розшуку.

    Заарештованим Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

    29 березня російський омбудсмен Криму Людмила Лубіна повідомила, що заарештованих у Криму 23 кримськотатарських активістів вивезли до Росії.

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