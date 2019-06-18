Учасники ЗНО можуть ознайомитись з копіями тестів



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Бланки відповідей розміщено на інформаційних сторінках учасників

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які складали тести з української мови і літератури, математики, фізики, мають можливість ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей.

Бланки відповідей з зазначених тестів розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Як відомо, 14 червня Українським центром оцінювання якості освіти визначені результати ЗНО з української мови і літератури, математики, фізики.

У в разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання учасник тестування має право подати апеляційну заяву до Українського центру протягом 5 календарних днів з урахуванням дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомили в пресслужбі Міносвіти, з української мови пороговий бал склав 23, з математики – 11, з фізики – 13.

За цими показниками: українську мову не склали 16% випускників; математику – майже 18%; фізику – 15%.

Бар’єр подолали: з української мови та літератури – 84% абітурієнтів, з математики – 81,83%, з фізики – 85%. Решта не набрала мінімальну кількість балів і не склала тестування.