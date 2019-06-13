ЗНО з фізики провалили 15% випускників



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Поріг тесту ЗНО з фізики склав 13 тестових балів

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила, що кількість учасників ЗНО, які не склали тест з фізики, складає 3 204 особи, що дорівнює 15 % від загальної кількості учасників тестування. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання комісії.

Зазначається, що поріг тесту ЗНО з фізики склав 13 тестових балів.

Нагадаємо, поріг тесту ЗНО з української мови склав 23 тестових бали.

Як повідомлялося, до 14 червня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту з української мови і літератури.

До слова, поріг тесту ЗНО з математики склав 11 тестових балів.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Українського центру оцінювання якості освіти було встановлено, що одне із завдань тесту зовнішнього оцінювання з історії України, яке абітурієнти проходили 4 червня, не має правильної відповіді.