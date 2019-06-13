Поріг тесту ЗНО з математики склав 11 тестових балів



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Учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до вишів

Сьогодні експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з математики, який у 2019 році дорівнюватиме 11 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було прийняте під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

До 14 червня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з математики, а також ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Як відомо, результати ЗНО з математики також будуть враховані, як державна підсумкова атестація з предмета.

Експертна комісія також затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація з математики, дорівнює 52 балам.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики, дорівнював 62 тестовим балам.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні Українського центру оцінювання якості освіти було встановлено, що одне із завдань тесту зовнішнього оцінювання з історії України, яке абітурієнти проходили 4 червня, не має правильної відповіді.