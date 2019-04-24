Уганда потерпає через зливи: вже загинули 18 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість людей загинули при обваленні будинків

В африканській Уганді через сильні зливи і проливні дощі загинули 18 людей. Про це повідомляють іноземні ЗМІ, передає УНН.

Два райони на сході Уганди постраждали від сильних проливних дощів і повеней, що призвели до загибелі 18 осіб.

У поліції північного округу Бусога повідомляють, що в низинному районі східної Уганди, недалеко від озера Кьога, ввечері в понеділок пройшла сильна злива, що тривала майже три години і спричинила повені, що призвело до загибелі 13 осіб в районі Буендіа і 5 людей в районі Камули.

Більшість людей загинули при обваленні будинків, інші - потонули. Близько 100 постраждалих були доставлені в лікарні. Офіс прем'єр-міністра Уганди направив рятувальників в район лиха.

Також нагадаємо, що після потужних злив на південному заході Колумбії 21 квітня стався зсув ґрунту. Кількість загиблих у результаті зсуву в колумбійському департаменті Каука сягнула 28 осіб.