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    У світі

    Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19

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    Російська вакцина&nbsp;отримала ринкову назву &laquo;Супутник-V&raquo; - Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19
    Російська вакцина отримала ринкову назву «Супутник-V»

    За словами керівника центру, де зробили вакцину, потрібна кількість доз тільки для росіян буде готова через рік

    У Росії випустили першу партію власної вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє російське видання РБК.

    «Вакцину розробили в Національному дослідницькому центрі епідеміології імені Гамалії. Вакцина отримала ринкову назву «Супутник-V». Вона призначена для введення внутрішньом'язово. Препарат являє собою дві ампули по 0,5 мл з першим та другим компонентами вакцини», - йдеться у повідомленні.

    За словами голови центру ім. Гамалії, потрібна кількість вакцин тільки для росіян буде готова через рік.

    Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

    До відома,  США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд. 

    Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

    Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

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    Росія США Німеччина Путін вакцинація ВООЗ коронавірус
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