Парламент Угорщини проголосував за закінчення надзвичайних повноважень Орбана



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Надзвичайне законодавство в Угорщині у зв’язку з коронавірусом зазнавало жорсткої критики з боку опозиції, правозахисних організацій

30 березня в країні через коронавірус ввели надзвичайний стан, у рамках якого прем’єр Віктор Орбан отримав надзвичайні повноваження

Парламент Угорщини проголосував за завершення надзвичайного стану та надзвичайних повноважень уряду Віктора Орбана, запровадивши натомість законодавство про перехідний період. Про це повідомляється на 444.

Зазначається, що у вівторок, 16 червня, парламент Угорщини одностайно проголосував за завершення надзвичайного стану в країні, запровадженого 30 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу, у рамках якого прем’єр Віктор Орбан отримав надзвичайні повноваження.

«Дату завершення надзвичайного стану має оголосити уряд. Наприкінці травня міністр юстиції Юдіт Варга повідомляла, що це має відбутися 20 червня». – йдеться у повідомленні.

Натомість Національна асамблея ухвалила закон про перехідний період та епідеміологічну готовність, на підставі якого уряд може оголосити про надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо, надзвичайне законодавство в Угорщині у зв’язку з коронавірусом зазнавало жорсткої критики з боку опозиції, правозахисних організацій.

У своїй резолюції від 17 квітня Європарламент заявив, що рішення в Угорщині про продовження надзвичайного стану на невизначений термін, дозвіл уряду розпоряджатися указом і ослаблення нагляду парламенту «повністю несумісні з європейськими цінностями».

У середині травня депутати Європарламенту закликали Єврокомісію та Раду ЄС у зв'язку з цим ввести санкції та припинити виплати Угорщині.

За кілька днів після того прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в кінці травня його уряд може відмовитися від широких повноважень, отриманих через указ про надзвичайний стан.

Як повідомлялося, Угорщина не розблокувала діалог Україна-НАТО попри новий статус.

Минулого тижня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

Угорщина заявила, що припинить блокувати засідання ради Україна-НАТО, коли Київ вирішить питання мови та освіти щодо угорської меншини Закарпаття.



