Спалах Covid-19. Порівнюємо ситуацію в Україні і сусідніх державах

Після скасування карантинних обмежень ситуація погіршилась не лише в Україні

Україна щодня встановлює нові антирекорди з кількості підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За минулу добу зафіксовано 829 нових випадків - це на 71 випадок більше, ніж позавчора (758).

У порівнянні з Польщею – країною, співставною за чисельністю населення – Україна на четвертому місяці карантину досі пасе задніх за масштабами тестуванням. Так, середній показник тестувань на мільйон осіб у нас 11596, тоді як у сусіда – 32264, тобто утричі вищий. Відповідно, кількість хворих за 16 червня у Польщі теж нижча, майже вдвічі. І це при тому, що, за запевненнями МОЗ, Україна постійно збільшує показники тестування.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанова визнає, що сплеск захворюваності в Україні пов'язаний не із збільшенням обсягів тестування, а банально з порушеннями громадянами протиепідемічних вимог. «Деякі українці повністю нехтують такими рекомендаціями, як дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками та масками», – зазначив Степанов.

Мер столиці Віталій Кличко пригрозив навіть повернутися до посилених карантинних обмежень у разі подальшого зростання показників захворюваності. Однак кияни продовжують спускати маски з носа у метро та ходити у людних закладах та місцях без масок.

Ситуація настільки погіршилась, що Міністерство охорони здоров’я сьогодні заявило про плани повернути жорсткий карантин з 22 червня в областях із найгіршими показниками захворюваності на COVID-19. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що йдеться про найгірший сценарій. При цьому він запевнив, що поки немає потреби «закривати на карантин усю країну».

Зауважимо, що Європа не довіряє офіційній українській статистиці щодо коронавірусу. Низка держав відмовилися внести Україну до своїх списків «чистих країн» – тих, що подолали коронавірус. Запевнення у тому, що Україна «утримується на плато» і не демонструє великих спалахів Covid-19, це зокрема говорив міністр Степанов, європейців не переконують. Як писав «Главком», до прикладу українців навіть у літній курортний сезон поки не бажають приймати Греція, Кіпр, Чорногорія, Італія...

Україна

Населення: 43,7 млн

Кількість хворих на 1 млн: 742

Кількість тестів на млн: 11596

Динаміка: 1 червня – 328, 16 червня – 758 хворих

«Главком» вивчив ситуацію із перебігом коронавірусної інфекції у сусідів: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Росії, Білорусі та Туреччині.

Джерело інформації - сайт worldometers.info, який посилається на дані ООН по кожній з країн.

Для наочності розглядався проміжок з 1 по 16 червня. Показник кількості хворих на мільйон мешканців країни вказаний саме станом на 16 червня.

Висновки такі:

Україна досі пасе задніх у діагностиці – за показником тестування на мільйон осіб. Україна – не одинока у різкому зростанні кількості хворих після скасування карантинних обмежень. Україна – не єдина країна, де громадяни на четвертий місяць карантину розслабилися і стягнули з носа маски. Повністю відмовлятися від обмежень зарано. А от замислитися щодо їх посилень – саме час.

Польща

Населення: 37,8 млн

Кількість хворих на 1 млн: 798

Кількість тестів на 1 млн: 32264

Динаміка: 1 червня – 379, 16 червня – 407 хворих

Антирекорд із кількості позитивних тестів за добу Польща продемонструвала 9 червня – тоді влада оголосила про 599 випадків, при тому, що у попередні кілька днів їхня кількість теж була високою 577-580. Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський вважає, що висока кількість інфікованих пояснюється проведенням загального тестування тестів серед шахтарів та членів їх сімей у Сілезькому вугільному басейні. Глава відомства також обурився поведінкою поляків, які останнім часом поляки часто не дотримуються санітарно-епідеміологічних норм. Тож уряд розглядає різні сценарії, зокрема і посилення санітарно-епідеміологічного режиму. Утім, він виключив повторний повний локдаун країни.

Як відомо, 23 травня уряд країни скасував обов’язок носіння масок на вулицях, а також обмеження на кількість покупців в магазинах. З 31 травня у Польщі не обмежують кількість вірян на службах у костелах.

Словаччина

Населення: 5,45 млн

Кількість хворих на 1 млн: 284

Кількість тестів на 1 млн: 36197

Динаміка: 1 червня - 126, 16 червня – 98 хворих

У цього сусіда України загалом з початку пандемії було виявлено значно менше випадків захворювання на мільйон осіб, ніж у інших державах. І це при тому, що тестування там триває втричі активніше, ніж, наприклад, у нас.

Перші послаблення карантинних заходів Словаччина розпочала З квітня: спочатку там зняли обмеження на пересування всередині країни, а трохи пізніше уряд оголосив попередню програму виходу з карантину. Вже 6 травня відкрили всі магазини, які не працювали у торговельних центрах, готелі, музеї, галереї, а також дозволили проводити релігійні обряди – з дотриманням правил соціального дистанціювання.

З 27 травня громадяни Словаччини вже могли подорожувати до восьми європейських країн на термін до двох діб, не надаючи при цьому підтвердження негативного тесту на коронавірус після повернення.

Угорщина

Населення: 9,66 млн

Кількість хворих на 1 млн: 422

Кількість тестів на 1 млн: 24513

Динаміка: 1 червня – 1209, 16 червня – 996 хворих

Днем, коли Угорщина встановили антирекорд із кількості хворих, стало 4 травня. Тоді уряд відзвітував про 2054 виявлених випадків за добу.

Надзвичайний стан через епідемію в країні був запроваджений 12 березня. Тобто фактично в ті ж терміни, що і в Україні. Зокрема, йшлося про заборону проведення масових заходів, в'їзду з низки країн. Виняток становили громадяни Угорщини, які прибувають з цих країн: їх відразу відправляли на карантин. Ще за два тижні кожного угорського заробітчанина чи туриста, який повернувся додому й, відповідно, мав провести наступні 14 днів у самоізоляції, уряд Угорщини попросив клеїти на вхідні двері свого помешкання оголошення із позначкою «Не заходити». 27 березня, угорський прем'єр Віктор Орбан запровадив комендантську годину.

З кінця травня країна почала поступово відкривати кордони для громадян сусідніх країн.

Румунія

Населення: 19,4 млн

Кількість хворих на 1 млн: 1165

Кількість тестів на 1 млн: 29812

Динаміка: 1 червня – 109, 16 червня – 375 хворих

Піковий показник країна за добу був зафіксований 29 квітня – тоді було виявлено відразу 7716. Друга половина травня-перші дні червня були найспокійнішим періодом, але вже згодом спостерігалося підвищення захворбваності.

Румунія запровадила обмеження 13 березня, щоправда, не такі жорсткі, як її сусіди. Для прикладу, у перші тижні люди, які прибули із зон ризику, мусили витримати 7-денний карантин, тоді як інкубаційний період хвороби може складати до 14 діб.

Послаблення в Румунії почалися з 15 травня: відкрилися перукарні, стоматології, музеї, а професійним спортсменам дозволили проводити індивідуальні тренування. Наступний етап послаблення розпочався з 1 червня. Масковий режим досі обов'язковий у транспорті.

Молдова

Населення: 3,5 млн

Кількість хворих на млн: 3037

Кількість тестів на млн: 15697

Динаміка: 1 червня – 109, 16 червня – 375 хворих

У другій половині червня показники захворюваності на Covid-19 щодня встановлюють нові антирекорди. Якщо 16 червня було зафіксовано 375 лабораторно підтверджені випадки, то вже 17 червня - 478.

За словами голови Національної агенції громадського здоров'я Ніколая Фуртуне, сплеск відбувається внаслідок скасування більшої частини карантинних обмежень з 1 червня. За його даними, головною причиною нового спалаху стала безвідповідальна поведінка громадян.

Росія

Населення: 145,9 млн

Кількість хворих на 1 млн: 3738

Кількість тестів на 1 млн: 105497

Динаміка: 1 червня - 9035 хворих, 16 червня – 8248

Якщо вірити російській статистиці, то антирекорд був встановлений 11 травня, коли за добу приріст інфікованих осіб склав 11656. Американське видання The Economist порівняло ставлення РФ до спалаху коронавірусної хвороби з реакцією СРСР до Чорнобиля. «Росія успішніше бореться з Covid-19, ніж Захід, завдяки кращій системі охорони здоров'я й чудовому лідерству. Попри один з найвищих у світі рівнів зараження, рівень смертності в країні у сім разів менший, ніж у більшості країн. І все це так, якщо вірити російській статистиці. Але мало незалежних експертів купуються на це», - йдеться у статті.

Вликовові The New York Times та The Financial Times стверджують, що реальна смертність від Covid-19 у цій країні на 70% перевищує офіційні дані, Держдума сприйняла такі підрахунки за образу і «черговий випад проти Росії».

У Росії дійшло до того, що карантин там навіть не назвали «карантином», а використали формулювання «неробочі дні», їх президент країни-агресора запровадив з 11 березня.

Білорусь

Населення: 9,5 млн

Кількість хворих на 1 млн: 5860

Кількість тестів на 1 млн: 80486

Динаміка: 1 червня - 847, 16 червня – 689 хворих

У Білорусі крива показників захворюваності з середини квітня впевнено рухається вниз. Важко сказати, що саме сприяє таким успіхам: обережність громадян і дотримання ними правил безпеки, чи баня, хокей і робота у полі на тракторі, які рекомендував президент Олександр Лукашенко своїм співгромадянам.

Лукашенко вперто заперечував Covid-19. У Білорусі лікарям наполегливо рекомендували не ставити діагноз «коронавірусна інфекція» й провели парад 9 травня, хоча ВООЗ закликала владу Білорусі до «альтернативи», щоб «не ризикувати людськими життями».

У Білорусі не запроваджені особливі обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією – хоча і ВООЗ, і ООН били на сполох. У Мінську тепер більше зайняті передвиборчою президентською кампанією. Експерти кажуть, що при такій ситуації важко говорити про достовірну статистику.

Туреччина

Населення: 84,3 млн

Кількість хворих на 1 млн: 2151

Кількість тестів на 1 млн: 32277

Динаміка: 1 червня – 827, 16 червня – 1467 хворих

Обмежувальні заходи країна послабила з 1 червня: відновили роботу ресторани, музеї, бібліотеки за умови дотримання відвідувачами соціальної дистанції та носіння масок. Відвідування парків й пляжів також дозволили, а от бари та нічні клуби залишаються закритими.

Найвищі показники захворюваності у Туреччині припали на другу половину квітня, а потім кількість інфікованих поступово, але не стабільно почала знижуватись. Перший тиждень червня пройшов спокійно, а от з 9 числа зафіксовано сплеск. Це справді тривожна новина, оскільки з 1 липня країна планує відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновить регулярні пасажирські перевезення з Україною.

Уряд вже відреагував на загострення. Міністерство охорони здоров'я Туреччини зобов'язало жителів всіх 42 провінцій носити маски в публічних місцях, оскільки кількість випадків захворювання на коронавірус різко зросла з моменту скасування обмежень. «Ми не можемо боротися з вірусом без масок», – заявив очільник відомства Фахреттін Коджа.

На думку чиновника, поширення можна контролювати, якщо люди будуть носити маски та слідувати правилам фізичного дистанціювання.

Наталія Сокирчук, «Главком»