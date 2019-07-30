Україна до кінця літа відкликала посла в Раді Європи



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Дмитро Кулеба в Страсбург ще не повернувся

Рішення про повернення Дмитра Кулеби до Ради Європи поки не приймалося, він відкликаний до кінця літа

МЗС України до кінця літа відкликало посла в Раді Європи Дмитра Кулебу. Про це повідомив вивільнений на відпустку міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю «Укрінформу».

«Мова була про те, що до літньої паузи наш посол туди не повертається», - сказав Клімкін.

За його словами, відкликання посла було демаршем Києва у зв'язку з поверненням російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Ми намітили багато цікавих речей, про деякі з них оголошувалося, частина з них непублічні, і ми будемо далі їх просувати. Тому це був одночасно і демарш, і реальна можливість тут, у Києві, попрацювати над послідовною стратегією подальших кроків», - зазначив Клімкін.

Він уточнив, що Кулеба в Страсбург ще не повернувся, рішення про продовження його роботи має прийняти виконувач обов'язків голови МЗС України.

Нагадаємо, наприкінці червня ПАРЄ повернула Росії усі повноваження, незважаючи на те, що Москва не виконала жодної із семи резолюцій, які стали приводом для санкцій проти російської делегації.

Офіційною причиною зняття з Росії обмежень називається те, що без Ради Європи росіяни залишаться без захисту Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Однак експерти вважають, що в ПАРЄ була грошова мотивація, оскільки Москва виконує одиниці постанов ЄСПЛ.