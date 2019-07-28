Клімкін написав звернення до ПАРЄ через арешти у Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Клімкіна, у Кремлі добре чують кроки привида свободи, який, одначе, навряд чи крокує Росією

Після вчорашніх масових арештів у Москві хочеться почути думку європейських політиків, які аргументували повернення РФ до ПАРЄ турботою про російське громадянське суспільство, - дипломат

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на масові арешти протетувальників у Москві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Деякі європейські політики аргументували повернення РФ до ПАРЄ турботою про російське громадянське суспільство. Дуже хочеться почути їхню думку після вчорашніх масових арештів, коли більшу частину представників цього громадянського суспільства кинули за грати», - зазначив дипломат.

На думку Клімкіна, у Кремлі добре чують кроки привида свободи, який, одначе, навряд чи крокує Росією. Він повідомив, що щороку в РФ зростає кількість затриманих під час акцій протестів із застосуванням сили. «Страшна російська реальність і арифметика. Мабуть, скоро посадять пів Москви», - констатував глава МЗС України.

Нагадаємо, на акції за вільні вибори в Москві 27 липня затримали 1373 людини, повідомили правозахисники. Щонайменше 152 людини залишилися на ніч в ОВС. Водночас, офіційна представниця ЄС Мая Косьянчич від імені ЄС закликала владу Росії дотримуватися міжнародних зобов'язань при проведенні місцевих виборів, які відбудуться у вересні.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи вночі проти 25 червня підтримала резолюцію, що змінює санкційний механізм. У цьому ж документі запрошують Росію повернутися до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. 118 делегатів проголосували за, 62 - проти, ще 10 утрималися. Перед цим ПАРЄ відхилила понад 200 поправок, які підготувала українська делегація задля блокування повернення російської делегації до цієї організації.