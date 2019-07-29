МЗС України про масові затримання в Москві: Росія не гідна повернення в ПАРЄ



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Міністерство закордонних справ України

У МЗС стверджують, що російська влада не спроможна забезпечити демократичне волевиявлення та боїться політичної конкуренції

Міністерство закордонних справ України засудило масові затримання під час мітингу в Москві 27 липня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

В міністерстві стверджують, що російська влада не спроможна забезпечити демократичне волевиявлення та боїться політичної конкуренції.

«Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно «зручних кандидатів», доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією», - йдеться у повідомленні.

МЗС України переконує, що ці масові затримання є доказом порушення свобод і прав людини. Тим самим, Україна вважає, що Росія не гідна повернення в Парламентську асамблею Ради Європи.

«Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністр МЗС України Павло Клімкін написав звернення до ПАРЄ через арешти у Москві.

Також у Раді Європи виступили з критичними заявами щодо Росії після арештів у Москві.

Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.