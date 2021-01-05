Україна добра і всім прощає. Пенсіонерка, причетна до організації «референдуму» в «ДНР», отримала вражаючий вирок

Була головою дільничної комісії, заробила 1 тис. грн. У суді обвинувачена повністю визнала свою вину

Краматорський міський суд Донецької області визнав винною колишню «голову дільничної комісії №16» Краматорська у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст.110 ч.2 КК України) і призначив їй покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, яке замінив на один рік іспитового терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 грудня.

На початку травня 2014 року обвинувачена прибула до будівлі Краматорської міської ради, де надала добровільну згоду членам ініціативної групи і погодилася очолити «дільничну виборчу комісію №16» для проведення «референдуму» щодо визнання незаконного утворення та подальшого самостійного існування «ДНР».

11 травня 2014 року з 7 години до 20 години 00 хвилин вона організувала та провела незаконний референдум на першому поверсі Краматорської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів №18.

Крім цього, контролювала та координувала роботу інших «членів дільничної виборчої комісії», яким видавала так звані бюлетені для голосування; розподіляла між ними обов`язки в частині формування списків громадян, які завершили вказане незаконне голосування; організувала подальше складання та підписання протоколів про його результати та їх передачу разом з урнами та бюлетенями членам так званої територіальної виборчої комісії з організації та проведення незаконного референдуму.

У суді обвинувачена повністю визнала вину і пояснила, що у травні 2014 року її знайома запропонувала взяти участь у «виборчій комісії» під час проведення «референдуму» за незалежність так званої «ДНР». За це пообіцяла заплатити винагороду – 1000 грн. На той момент обвинувачена одержувала пенсію, та у неї було дуже скрутне матеріальне становище, у зв`язку з чим вона погодилася на цю пропозицію. Додала, що тоді не розуміла усієї значимості подій, а зараз щиро розкаюється у скоєному злочині, вчинила його внаслідок важкого матеріального становища.

Вина пенсіонерки у скоєному правопорушенні підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами. Зокрема, п’ять свідків впізнали на фото обвинувачену, яка була «головою дільничної виборчої комісії» під час проведення «референдуму» «ДНР» 11 травня 2014 року.

Крім цього, до матеріалів справи слідство долучило висновки судової семантико-текстуальної експертизи писемного мовлення та судово-психіатричної експертизи. З їхнього змісту випливає те, що обвинувачена у період вчинення правопорушення за психічним станом могла повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Суд враховував тяжкість вчиненого злочину та наявність обставин, які пом`якшують покарання, і вважав можливим звільнити пенсіонерку від відбування покарання з випробувальним терміном.