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    Киянин проведе два роки у тюрмі за домашнє насильство

    • Розсилка
    Чоловік систематично ображав літню родичку - Киянин проведе два роки у тюрмі за домашнє насильство
    Чоловік систематично ображав літню родичку
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік систематично залякував і принижував мачуху

    Солом’янський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 41-річному чоловіку, який систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Установлено, що пасинок систематично ображав нецензурними словами літню родичку, залякував її та принижував, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте, накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку.

    Вироком Солом’янського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні домашнього насильства та засуджено до 2 років 2 місяців позбавлення волі.

    Відносно обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

    Як повідомлялося, із початку 2020 року до поліції та Київського міського центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надійшло 22688 звернень щодо домашнього насильства.

    «Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства – телефонуйте 102. Також нагадуємо телефон урядової гарячої лінії, яка надає психологічні консультації та підтримку постраждалим – 1547», – нагадують правоохоронці.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал домашнє насильство кияни
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