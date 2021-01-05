За добу на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Протягом минулої доби, 4 січня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Гнутове, противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.