Україна може попросити CША повернути посаду спецпредставника

Курт Волкер був спецпредставником США з липня 2017 року по жовтень 2019 року

Посада була скасована після звільнення дипломата Курта Волкера

Україна може попросити нову адміністрацію Джо Байдена повернути посаду спецпредставника Державного департаменту з питань України. Про це повідомляє прес-служба Офіса президента.

За словами заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, Київ скоріш за все буде ставити це питання перед новою адміністрацією.

"Думаю, ми будемо ставити це питання перед новою адміністрацією Білого дому. Це було б корисно і важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах нормандського формату, формально, не беручи в ньому участі", - заявив Жовква.

З липня 2017 року по жовтень 2019 року спецпредставником США з питань України був Курт Волкер. Дипломат подав у відставку на тлі скандалу в США, що вибухнув після телефонної розмови президента Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

У листопаді 2019 року видання Foreign Policy повідомило, що Держдеп скасує посаду спецпредставника з питань України.

Питання про призначення нового спецпредставника Держдепу піднімалося під час візиту до Києва держсекретаря США Майка Помпео у січні 2020 року. Зокрема, з такою ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.

Згідно з підрахунками провідних американських ЗМІ, перемогу на президентських виборах у США отримав демократ Джо Байден. 20 січня Байден стане новим, 46-м президентом США