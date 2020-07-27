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    Політика

    Волкер назвав Путіна «слабким політичним лідером»

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    Курт Волкер назвав Володимира Путіна &laquo;слабким політичним лідером&raquo; - Волкер назвав Путіна «слабким політичним лідером»
    Курт Волкер назвав Володимира Путіна «слабким політичним лідером»

    Україна, Європа та США тим часом залишатимуться дуже сильними, зазначив Волкер

    У Росії триває занепад економіки і «слабкий» президент Володимир Путін, проте не можна спрогнозувати, коли країна зміниться.

    Таку думку колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив «Крим.Реалії» в інтерв'ю.

    Американський дипломат відповів на запитання журналіста, «коли Росія зміниться».

    «Це неможливо передбачити. Утім, ми бачимо слабку систему, бачимо слабкого політичного лідера, спостерігаємо занепад економіки та інфраструктури, скорочення населення. Росія – це сила, яка має багато засобів, але всі ці засоби вона з часом втрачає. А от Україна, Європа та США тим часом залишатимуться дуже сильними», – сказав Волкер.

    Він зазначив, що світ повинен постійно і безперервно тиснути на Росію.

    «І, чесно кажучи, ми мусимо бути терплячими. Росія рано чи пізно зміниться. Путінізм і продовження його влади до 2036 року – це радше ознака слабкості, а не сили. Гадаю, Росія з часом зміниться. Нам треба підтримувати тиск і бути готовим до цих змін», - резюмував Волкер.

    До слова екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму.

    Нагадаємо, Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття.

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