Курт Волкер увійшов до керівництва транспортної компанії в Україні



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Призначення Волкера допоможе BGS Rail домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку, - пресслужба компанії

Волкер з 1 вересня став незалежним членом ради директорів компанії BGS Rail

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер з 1 вересня став незалежним членом ради директорів компанії BGS Rail, яка працює в Україні. Про це інформує видання Ліга з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що також Волкер буде працювати радником голови і ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

Як наголосили в компанії, призначення Волкера допоможе BGS Rail «домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку».

До відома, BGS Rail - українська дочірня компанія литовської Baltic Ground Services (BGS) - міжнародного постачальника наземного обслуговування, заправки літаків, логістичних послуг ADR, яка входить до складу Avia Solutions Group - найбільшої аерокосмічної бізнес-групи Центральної та Східної Європи з 83 офісами та виробничими станціями.

У 2018 році BGS отримала ліцензію, що дозволяє компанії надавати послуги з залізничних вантажоперевезень в Україні.

Курт Волкер був спецпредставником Державного департаменту США з питань України з 2017 по 2019 рік. Волкер подав у відставку торік у вересні, коли у США розгорівся «Українагейт» щодо тиску американського президента Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями.