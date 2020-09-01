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    Економіка та фінанси

    Курт Волкер увійшов до керівництва транспортної компанії в Україні

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    Призначення Волкера допоможе BGS Rail домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку, - пресслужба компанії - Курт Волкер увійшов до керівництва транспортної компанії в Україні
    Призначення Волкера допоможе BGS Rail домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку, - пресслужба компанії

    Волкер з 1 вересня став незалежним членом ради директорів компанії BGS Rail

    Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер з 1 вересня став незалежним членом ради директорів компанії BGS Rail, яка працює в Україні. Про це інформує видання Ліга з посиланням на пресслужбу компанії. 

    Зазначається, що також Волкер буде працювати радником голови і ради директорів материнської компанії Avia Solutions Group.

    Як наголосили в компанії, призначення Волкера допоможе BGS Rail «домогтися успіху в розробці і реалізації планів зростання, які збільшать прямі іноземні інвестиції і буде сприяти створенню нових робочих місць на українському ринку».

    До відома, BGS Rail - українська дочірня компанія литовської Baltic Ground Services (BGS) - міжнародного постачальника наземного обслуговування, заправки літаків, логістичних послуг ADR, яка входить до складу Avia Solutions Group - найбільшої аерокосмічної бізнес-групи Центральної та Східної Європи з 83 офісами та виробничими станціями.

    У 2018 році BGS отримала ліцензію, що дозволяє компанії надавати послуги з залізничних вантажоперевезень в Україні.

    Курт Волкер був спецпредставником Державного департаменту США з питань України з 2017 по 2019 рік. Волкер подав у відставку торік у вересні, коли у США розгорівся «Українагейт» щодо тиску американського президента Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

    Як повідомлялося, Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями.

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