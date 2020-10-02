Волкер: користування Кримом має стати непідйомним для Росії



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Колишній спецпредставник США в переговорах щодо України Курт Волкер

«Потрібно зробити так, щоб для росіян стало неможливим користування Кримом, й зокрема портом Севастополя», – заявив Волкер

Для того, аби Кремль відчув реальну ціну за анексію Криму, яка унеможливить подальше використання півострова для РФ, потрібно посилити ефективність імплементації санкцій та заблокувати морський рух для російських суден.

Про це заявив у четвер колишній спецпредставник США в переговорах щодо України Курт Волкер, повідомляє «Укрінформ».

«Потрібно зробити так, щоб для росіян стало неможливим користування Кримом, й зокрема портом Севастополя», – зауважив колишній високопоставлений дипломат.

У цьому контексті він підкреслив, що важлива не тільки підтримка з боку США, але й зусилля всіх європейських країн, щоб підняти ціну для Путіна за анексію Криму.

«Усі країни повинні визнавати та виконувати санкції, введені ЄС, відповідно до яких будь-яке судно, що виходить з порту Криму, підпадає під санкції і вважається таким, що займається контрабандою, й воно не може зайти в будь-який інший порт», – підкреслив Волкер.

Він наголосив, що за цим має спостерігати, насамперед, Міжнародна морська організація, яка має офіс у Лондоні, і членом якої є, в тому числі, Росія.

До слова, 1 жовтня Європейський союз ввів санкції проти двох осіб і чотирьох компаній за незаконне будівництво залізничного сполучення так званим Керченським мостом.

Як повідомлялося 9 вересня, посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України.