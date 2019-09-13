Україна наростила експорт товарів на 7%, імпорт - на 8,5%



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Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу

Протягом перших семи місяців Україна експортувала на 7% більше товарів, ніж за відповідний період минулого року. У той же час, обсяг імпорту за цей же період збільшився на 8,5%. Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, у січні-липні 2019 року експорт товарів становив 28,748 млрд дол. США, що на 7% більше порівняно із січнем-липнем 2018 року, імпорт – 33,684 млрд дол., або на 8,5% більше.

Негативне сальдо сягнуло 4,936 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у січні-липні 2018 року – 0,87).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу.

Найбільші експортні ринки України – це Єгипет, Індія, Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, Польща, РФ і Туреччина.

Найбільші ринки імпорту України перебувають в Білорусі, Італії, Китаї, Німеччині, Польщі, РФ, США і Туреччині.

Нагадаємо, Україна у новому сезоні експортувала уже 10 млн тонн зерна.