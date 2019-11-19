Українські дипломати є токсичними у Вашингтоні, - Єлісєєв



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Єлісєєв нагадує, що нині у нас заморожена діяльність українсько-американської стратегічної комісії: «вона не працює»

Від скандалу з Трампом страждає не стільки президент Зеленський, а вся Україна, - переконаний дипломат

Дипломат і зовнішньополітичний радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісєєв вважає, що треба робити все можливе, щоб «вирулити» з ситуації, коли у США Україну вважають головним болем Дональда Трампа і «розмінною монетою» у справі з імпічментом американського президента.

Про це Єлісєєв сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я не радію з цієї ситуації, оскільки від цього страждає не стільки президент Зеленський, а вся Україна. Це дуже погано. Я ознайомився з останнім інтерв’ю глави МЗС, і бачу, що немає бачення того, як нам мінімізувати негативні наслідки даного скандалу», - зазначає дипломат.

Єлісєєв нагадує, що нині у нас заморожена діяльність українсько-американської стратегічної комісії: «вона не працює». «У нас немає повноцінного посла США в Україні, немає повноцінного посла України в США. Звільнений спецпредставник США в Україні Курт Волкер, який відіграв важливу роль в тому, щоби давати відсіч російській агресії і посилити здатність України протистояти Росії. Зараз у нас немає парламентської складової дипломатії. Практично все заморожене», - наголошує дипломат.

Єлісєєв стверджує, що наприкінці каденції п’ятого президента «було бачення, як розширити отримання військової допомоги, у тому числі, летальної оборонної зброї». «Але наразі я не бачу розвитку такої ситуації. Важливим і ключовим двигуном у відносинах з США були також потужні економічні проекти. Я відчуваю, що після подій останніх місяців українські дипломати є токсичними у Вашингтоні». – говорить зовнішньополітичний радник експрезидента Петра Порошенка.

Як повідомлялося, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

У Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

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