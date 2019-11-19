Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні - заступник держсекретаря США



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Заступник держсекретаря з політичних справах Девід Хейл

Хейл наголосив, що рішення про припинення допомоги Києву виходило безпосередньо від американського лідера

Рішення про замороження фінансової і військової допомоги Україні виходило безпосередньо від президента США Дональда Трампа. Про це на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив заступник держсекретаря з політичних справах Девід Хейл.

Зазначається, що стенограма слухань була оприлюднена в понеділок, 18 листопада, а саме засідання відбулося на початку місяця. Дипломат давав свідчення членам трьох комітетів нижньої палати Конгресу в рамках процедури імпічменту президенту США.

За словами Хейла, Трамп дав розпорядження адміністративно-бюджетному управлінню Білого дому про замороження допомоги Україні.

Він уточнив, що 23 липня відбулася зустріч на рівні заступників глав усіх ключових американських відомств, що займаються зовнішньою політикою. На цьому засіданні заступник помічника президента з нацбезпеки Чарльз Капперман запитав у представників кожного відомства про позицію з питання призупинення допомоги Україні.

«Я рішуче виступив на підтримку відновлення допомоги, і те ж саме зробили представники всіх інших відомств за винятком адміністративно-бюджетного управління Білого дому», - розповів заступник держсекретаря.

«Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконуючого обов'язки керівника апарату Білого дому Міка Малвені заморозити допомогу», - наголосив Хейл.

Також нагадаємо, що Держсекретар США похвалив роботу Йованович і Тейлора в Україні. Майк Помпео також підкреслив, що команда Трампа «виправила серйозні невдачі політики адміністрації Обами щодо України».

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.





Джерело: ТАСС