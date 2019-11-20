За час російської агресії на Донбасі через підрив на мінах загинули більше тисячі людей - ООН



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Міни стали основною причиною жертв серед дітей в 2018 році на Сході України

Від початку війни на Донбасі із 2014 року через підрив на мінах, загинули понад одна тисяча осіб. Про це повідомляється у Twitter ООН.

Наголошується, що міни стали основною причиною жертв серед дітей в 2018 році. Майже половина жертв серед цивільних пов'язана з мінами.

«Україна: з 2014 р понад 1 000 людей підірвалися на мінах і ін. ВВВ. У 2018 р 43% жертв серед мирного населення було пов'язано з підриву на мінах і ВВВ. Міни були основною причиною жертв серед дітей в 2018 році. Міни продовжують загрожувати життю людей», - йдеться в повідомленні.

Украина:

с 2014 г более 1 000 человек подорвались на минах и др. ВОВ. В 2018 г 43% жертв среди мирного населения было связано с подрывами на минах и ВОВ. Мины были основной причиной жертв среди детей в 2018 году. Мины продолжают угрожать жизни людей. Видео на русском с анг субт pic.twitter.com/K7nGCgj4lY — ООН (@UnitedNationsRU) 19 ноября 2019 г.

Зазначимо, що за даними ООН, кількість жертв, пов'язаних з війною на Донбасі, станом на 31 жовтня становить понад 40 тисяч чоловік, з них більше 13 тисяч - загинули. Серед загиблих 3345 цивільних осіб, включаючи жертв катастрофи рейсу MH17.

Раніше повідомлялося, що з початку 2019 року на Донбасі Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 143 жертви серед цивільного населення.