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    За час російської агресії на Донбасі через підрив на мінах загинули більше тисячі людей - ООН

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    За час російської агресії на Донбасі через підрив на мінах загинули більше тисячі людей - ООН

    Міни стали основною причиною жертв серед дітей в 2018 році на Сході України

    Від початку війни на Донбасі із 2014 року через підрив на мінах, загинули понад одна тисяча осіб. Про це повідомляється у Twitter ООН.

    Наголошується, що міни стали основною причиною жертв серед дітей в 2018 році. Майже половина жертв серед цивільних пов'язана з мінами.

    «Україна: з 2014 р понад 1 000 людей підірвалися на мінах і ін. ВВВ. У 2018 р 43% жертв серед мирного населення було пов'язано з підриву на мінах і ВВВ. Міни були основною причиною жертв серед дітей в 2018 році. Міни продовжують загрожувати життю людей», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що за даними ООН, кількість жертв, пов'язаних з війною на Донбасі, станом на 31 жовтня становить понад 40 тисяч чоловік, з них більше 13 тисяч - загинули. Серед загиблих 3345 цивільних осіб, включаючи жертв катастрофи рейсу MH17.

    Раніше повідомлялося, що з початку 2019 року на Донбасі Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 143 жертви серед цивільного населення.

    бойовики на Донбасі ООН замінування Україна
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