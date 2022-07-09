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  3. Україна опиниться під владою дощів: прогноз погоди на 9 липня
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    Новини

    Україна опиниться під владою дощів: прогноз погоди на 9 липня

    Опади будуть переважно вдень - Україна опиниться під владою дощів: прогноз погоди на 9 липня
    Опади будуть переважно вдень
    фото: glavcom.ua

    Майже всі області сьогодні почують грозові розряди

    Погода в Україні у суботу, 9 липня, буде з сильними дощами та навіть грозами в більшості областей. Виняток – Крим, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина та Луганщина. Про це йдеться у прогнозі «Укргідрометцентру».

    На півдні – дощитиме переважно вдень. У всіх решту регіонах – опади будуть як в денну пору, так і вночі.

    У західних областях субота буде без сильної спеки. Стовпчики термометрів піднімуться до +21...+24 градусів. На Закарпатті трішки тепліше – +24...+26. Найбільш прохолодно на Івано-Франківщині – лише +20...+22.

    Найбільш спекотно на Луганщині. Тут жодних опадів не передбачається, а повітря прогріється до +32...+34. В інших східних, а також в південних областях в середньому очікується +29...+33. У північній та центральній частинах України температура коливатиметься у межах +24...+29.

    У Києві теж не обійдеться без опадів. Вітер у столиці буде північний – 5-10 метрів на секунду. Температура сягатиме +24...+26.

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    Синоптикиня Наталія Діденко зауважила, що 9-10 липня грозові дощі можуть виникати будь-коли та будь-де в Україні.

    «Тому в суботу – неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами. Сонця та сухих прояснень вистачатиме також», – пояснила Діденко.

    Теги: Крим росія окупанти прогноз погоди Луганщина війна Донеччина Харківщина Україна Дніпропетровщина повітря вітер окупація #stoprussia
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    Україна опиниться під владою дощів: прогноз погоди на 9 липня