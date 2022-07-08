16-річний син чиновника розповів шокуючі подробиці про російський полон

Хлопець, будучи у полоні, прибирав у російській катівні після «допитів»

Син голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка, 16-річний Владислав розповів, як йому вдалося протриматись три місяці у російському полоні. Про це він сказав у інтерв’ю проекту «Настоящее время».

«Останні три місяці у мене була велика робота над собою, була велика робота над своєю поведінкою, була велика робота над своїм самопочуттям, своїм психологічним станом, розумінням своєї ситуації, розумінням, що я перебуваю в ситуації, де немає тата, де немає мами, де я повністю один, де все може повністю змінитись за пару секунд. І від моїх дій, вчинків та відповідей може залежати час обміну, може сильно залежати ставлення до мене», – зазначив Владислав.

За словами хлопця, що перші 48 днів перебував у Василівському відділенні поліції, утримувався у слідчому ізоляторі в одиночній камері.

«Відповідно, ви самі розумієте, що таке одиночна камера. Це відсутність можливості нормально виходити на повітря, відсутність можливості поговорити. Зв’язок був у мене раз на десять днів. Надвір я міг виходити 15-20 хвилин на день максимум. Перші два тижні я не міг помитися, а речі виправ тільки після трьох тижнів. У камері у мене туалет не працював. Мені доводилося за допомогою залізної миски набирати воду з крана і змивати. До моїх завдань входило прибирання приміщень, також прибирання приміщень, в яких проводилися допити», – розповів хлопець.

За словами Владислава, окупанти допитували та застосовували тортури як щодо цивільних, так і щодо військових людей.

«Звичайно, я розумію, що застосовувалося. Я чув розмову військових, я навіть спілкувався з тими людьми, над якими проводилися тортури. Усе (узнавав) у найдрібніших подробицях. … Побиття, биття струмом та інше», – розповів він, зазначивши, що його не катували.

Нагадаємо, Владислава Буряка викрали на російському блокпості у Василівці Запорізької області. 8 квітня його забрали з машини під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла із захопленого окупантами Мелітополя у Запоріжжі.

7 липня голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк заявив, що з полону вдалося звільнити його сина – 16-річного Влада.