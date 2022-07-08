Бійці 72-ї бригади пояснили, що треба робити з окупантами (відео)

Бійців влаштує лише повна перемога над ворогом

Військових 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців запитали, що на їх думку треба робити із загарбниками. При чому, попросили не повторюватись.

Воїни не розгубились і знайшли багато дієслів, які можна застосувати до рашистів.

«На мою думку окупанта треба знищувати, – почав перший солдат, а його побратими продовжили, – гнати, спалювати, убивати, дубасити, шкварити, насипати, навалювати» і т.д.

Але всіх перевершила військовослужбовиця, яка запропонувала рашистів каструвати. Та разом з тим, всі погодились, що ворога треба обов'язково перемагати.

Нагадаємо, керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця».

В той же час, українські військові на Херсонському напрямку артилерією знищили ще два командні пункти окупаційних військ. Результати цих влучань зараз дорозвідують. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.