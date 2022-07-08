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    Бійці 72-ї бригади пояснили, що треба робити з окупантами (відео)

    Українські захисники показали почуття гумору - Бійці 72-ї бригади пояснили, що треба робити з окупантами (відео)
    Українські захисники показали почуття гумору
    скріншот з відео

    Бійців влаштує лише повна перемога над ворогом

    Військових 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців запитали, що на їх думку треба робити із загарбниками. При чому, попросили не повторюватись.

    Воїни не розгубились і знайшли багато дієслів, які можна застосувати до рашистів.

    «На мою думку окупанта треба знищувати, – почав перший солдат, а його побратими продовжили, – гнати, спалювати, убивати, дубасити, шкварити, насипати, навалювати» і т.д.

    Але всіх перевершила військовослужбовиця, яка запропонувала рашистів каструвати. Та разом з тим, всі погодились, що ворога треба обов'язково перемагати.

    Нагадаємо, керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця».

    В той же час, українські військові на Херсонському напрямку артилерією знищили ще два командні пункти окупаційних військ. Результати цих влучань зараз дорозвідують. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Бійці 72-ї бригади пояснили, що треба робити з окупантами (відео)