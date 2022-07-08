Білорусь проводить розвідку на кордоні з Україною, – Генштаб

У Білорусі продовжено дію закриття повітряного простору біля кордонів з Україною

Розвідку посилюють безпілотниками

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська ведуть розвідку. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що на території Білорусі продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року.

Раніше повідомлялося, що навчання збройних сил Білорусі на полігонах країни продовжили щонайменше до 16 липня.

Нагадаємо, що Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.