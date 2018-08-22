Україна отримає від уряду США додатково майже $78 мільйонів



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Кошти будуть спрямовані на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середньому класу в Україні

Кабмін ухвалив рішення про підписання додаткових угод до Угоди щодо виконання завдання у сфері розвитку між урядами України та США від 17 вересня 2014 року, у межах яких Київ отримає додатково майже $78 млн.

Відповідні розпорядження розроблені Мінекономрозвитку у зв'язку із намірами уряду США надати додаткові кошти для реалізації передбачених відповідною угодою цілей, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що підписання додаткової угоди щодо забезпечення сталого економічного розвитку створить необхідні законодавчі умови для виділення урядом США додаткової технічної допомоги у розмірі понад $54,4 млн.

Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення доступності інвестиційної діяльності середньому класу в Україні, зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення енергоефективності української економіки та її енергетичної безпеки, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва.

Таким чином, загальний обсяг технічної допомоги, спрямований на вказані цілі в рамках угоди, із врахуванням додаткових коштів складатиме понад $139 млн.

Додаткова угода щодо допомоги у реформуванні врядування забезпечить виділення урядом США додаткових коштів у вигляді технічної допомоги на суму понад $23,6 млн. Відповідні кошти будуть спрямовані на покращення законодавчого середовища відповідно до європейських стандартів, вдосконалення функцій громадянського нагляду та участі громадян у процесах врядування, а також зростання рівня підзвітності уряду громадянам України і верховенства права.

Загальний обсяг технічної допомоги в рамках цієї угоди із врахуванням додаткових коштів становить понад $62 млн.