Уряд скасував субсидії споживачам без лічильників газу

Уряд скасував субсидії споживачам без лічильників газудокумент
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Кабмін намагається стимулювати встановлення лічильників газу
Кабінет міністрів України на засіданні 22 серпня скасував субсидії споживачам без лічильників газу. Відповідне рішення опублікувало агентство «РБК-Україна».
Відзначимо, в Україні надаються субсидії населенню в межах соціальних нормативів користування комунальними послугами, в тому числі природним газом.
Відповідні нормативи споживання встановлені постановою Кабміну від 6 серпня 2014 № 409, але при цьому на сьогодні фактично відсутні стимули встановлювати лічильники природного газу.
Для стимулювання населення до встановлення лічильників Кабмін з 1 жовтня скасовує пільги та субсидії на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу в раніше встановлених обсягах соціальних нормативів.
Це поширюється на споживачів, які не встановили лічильники за рахунок державного/місцевого бюджетів або власних коштів операторів газорозподільчих систем.
Нагадаємо, в Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій.
Зараз публічний реєстр одержувачів субсидій працює за цією адресою.
Нагадаємо, середній розмір субсидії у липні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 28,8% і становив 103,9 грн.
Також повідомлялося, що економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи.