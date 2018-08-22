Уряд скасував субсидії споживачам без лічильників газу документ



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Кабмін намагається стимулювати встановлення лічильників газу

Кабінет міністрів України на засіданні 22 серпня скасував субсидії споживачам без лічильників газу. Відповідне рішення опублікувало агентство «РБК-Україна».

Відзначимо, в Україні надаються субсидії населенню в межах соціальних нормативів користування комунальними послугами, в тому числі природним газом.

Відповідні нормативи споживання встановлені постановою Кабміну від 6 серпня 2014 № 409, але при цьому на сьогодні фактично відсутні стимули встановлювати лічильники природного газу.

Для стимулювання населення до встановлення лічильників Кабмін з 1 жовтня скасовує пільги та субсидії на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу в раніше встановлених обсягах соціальних нормативів.

Це поширюється на споживачів, які не встановили лічильники за рахунок державного/місцевого бюджетів або власних коштів операторів газорозподільчих систем.

Нагадаємо, в Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій.

Зараз публічний реєстр одержувачів субсидій працює за цією адресою.

Нагадаємо, середній розмір субсидії у липні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 28,8% і становив 103,9 грн.

Також повідомлялося, що економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи.