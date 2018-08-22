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    Уряд скасував субсидії споживачам без лічильників газу

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    Уряд скасував субсидії споживачам без лічильників газу

    Кабмін намагається стимулювати встановлення лічильників газу

    Кабінет міністрів України на засіданні 22 серпня скасував субсидії споживачам без лічильників газу. Відповідне рішення опублікувало агентство «РБК-Україна».

    Відзначимо, в Україні надаються субсидії населенню в межах соціальних нормативів користування комунальними послугами, в тому числі природним газом.

    Відповідні нормативи споживання встановлені постановою Кабміну від 6 серпня 2014 № 409, але при цьому на сьогодні фактично відсутні стимули встановлювати лічильники природного газу.

    Для стимулювання населення до встановлення лічильників Кабмін з 1 жовтня скасовує пільги та субсидії на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу в раніше встановлених обсягах соціальних нормативів.

    Це поширюється на споживачів, які не встановили лічильники за рахунок державного/місцевого бюджетів або власних коштів операторів газорозподільчих систем.


    Нагадаємо, в Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій.

    Зараз публічний реєстр одержувачів субсидій працює за цією адресою.

    Нагадаємо, середній розмір субсидії у липні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 28,8% і становив 103,9 грн.

    Також повідомлялося, що економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи.

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