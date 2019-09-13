Україна передала Росії список осіб, яких вимагає звільнити, ще у липні - Денісова



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Повернення бранців Кремля до України, 7 вересня

Наразі ідеться про звільнення ще 113 українців, прізвища яких вже має російська сторона, сказала омбудсмен

Українська сторона не подавала Росії нових списків із прізвищами незаконно ув'язнених громадян на обмін.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна передала Росії список осіб, яких вимагає звільнити, ще у липні. Наразі ідеться про 113 українців, прізвища яких вже має російська сторона, пише Громадське.

Як відомо, у липні Денісова обмінялася списками із Уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

Денісова наголосила, що станом на вересень робота над звільненням незаконно ув'язнених Кремлем українців триває.

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський анонсував наступний етап обміну полонених з Росією.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.