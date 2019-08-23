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    Україна почала технічні переговори з МВФ щодо нової програми

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    <p>Нова програма з МВФ, найімовірніше, включатиме невиконані умови попередньої програми</p> - Україна почала технічні переговори з МВФ щодо нової програми

    Нова програма з МВФ, найімовірніше, включатиме невиконані умови попередньої програми

    Наразі не йдеться про підписання документів, але діалог триває

    Національний банк України і Міністерство фінансів починають вести переговори з Міжнародним валютним фондом на технічному рівні і обмінюються листами.

    Про це у четвер повідомляє пресслужба НБУ.

    Заступник голови Нацбанку Олег Чурій зазначив, що ще не йдеться про підписання документів, але діалог триває. За його словами, приїзд представників МВФ в Україну очікується після формування нового уряду, тобто вже скоро.

    Заступник голови НБУ висловив припущення, що нова програма з МВФ, найімовірніше, включатиме невиконані умови попередньої програми.

    «Наш прогноз передбачає отримання цього року 2 млрд доларів за новою програмою з МВФ. І в наступному році також. Але це буде один мільярд, два або три - не принципово. Для інвесторів немає великого значення. Головне - наявність програми», - сказав він.

    Раніше представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що переговори стосовно нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом заплановано на вересень

    Також голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з представниками «Європейської бізнес асоціації» заявив, що подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для підтримки макроекономічної стабільності, однак відсутність цієї співпраці не призведе до дефолту.

    Нагадаємо, раніше у Нацбанку попередили, що затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, у тому числі з-за судових і законодавчих рішень, можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.

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